Australia, 35 milioni di dollari per proteggere i koala

E adesso si corre ai ripari anche salvare uno degli animali più famosi del Paese. E’ di oggi l’annuncio del premier Scott Morrison secondo il quale l'Australia investirà 35 milioni di dollari nei prossimi quattro anni per tutelare i suoi koala.

L’ annuncio del premier approfondimento Clima, in Australia popolazione dei koala scesa del 30% in 3 anni "I koala sono una delle icone più amate e riconosciute d'Australia, sia qui che in tutto il mondo e vogliamo impegnarci a proteggerli per le generazioni a venire", ha dichiarato spiegando che il fondo speciale sarà utilizzato per "ripristinare l'habitat, approfondire la conoscenza e rafforzare la ricerca sulla salute dei koala".



I koala in Australia approfondimento I koala australiani a rischio estinzione prima del 2050 Secondo l'Australian Koala Foundation dal 2018 ad oggi circa il 30% dei koala australiani sono stati sterminati da incendi boschivi, siccità e disboscamento, In particolare la popolazione di koala in Australia ha subito gravi perdite durante i catastrofici incendi del 2019 , che hanno distrutto più di 12 milioni di acri di terra solo nel New South Wales. Inoltre, di recente i koala australiani sono minacciati dalla diffusione della clamidia, una malattia a trasmissione sessuale che può causare cecità e cisti nell'animale con conseguenze che vanno dall'infertilità alla morte.