Terremoto Haiti, scossa di magnitudo 5.3: almeno 2 morti e 50 feriti

Ad essere interessato il sud ovest del paese: secondo l'US Geological Survey alla prima scossa , di magnitudo 5.3, registrata vicino alla città di Les Cayes, a circa 200 km da Port-au-Prince, hanno fatto seguito altre due scosse di magnitudo 4.4 e 5.1. Ad agosto, un terremoto di magnitudo 7.2 aveva ucciso oltre 2.200 persone nel Paese che si stava ancora riprendendo (il centro di Port-au-Prince ad esempio non è stato ancora ricostruito) dal devastante terremoto nel 2010, in cui moritono oltre 250 mila persone.

Le vittime

La protezione civile non ha ancora divulgato l’età delle vittime che sarebbero due uomini. Uno di loro è morto ad Anse-à-Veau, cittadina costiera a 130 km a ovest della capitale in seguito al crollo di un muro, mentre il secondo per una frana nel comune di Fonds-des-Nègres, 20 km più a sud. Circa duecento le case andate distrutte, mentre altre 600 abitazioni sono state danneggiate.