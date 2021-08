Sale il bilancio, ancora provvisorio, del sisma di magnitudo 7.2 che ha colpito il Paese il 14 agosto. I danni più gravi si registrano nel sudovest, in particolare intorno alla città di Les Cayes. Il primo ministro Ariel Henry ha dichiarato lo stato di emergenza per un mese. Paura per l’arrivo della perturbazione tropicale