Haiti: “Almeno 28 persone dietro l’omicidio del presidente Moise”

Sono almeno 28 le persone responsabili dell’omicidio del presidente Jovenel Moise. A dare l’annuncio è la polizia di Haiti, aggiungendo che 26 di loro sono colombiani e 2 americani di origine haitiana. Di loro, 17 sono stati arrestati, compresi i due americani, mentre otto sono attualmente ricercati. Ieri la polizia aveva ucciso quattro dei presunti assassini e arrestato due membri del commando . Nel frattempo la procura di Port-au-Prince ha convocato i responsabili della sicurezza del presidente, per fare chiarezza sull’omicidio di Moise, per il quale si suppongono complicità fino ai massimi livelli dei servizi di sicurezza presidenziali.

Taiwan ha annunciato che 11 persone sospettate dell'assassinio del presidente haitiano sono state arrestate dalla polizia di Haiti nel perimetro dell'ambasciata di Taiwan a Port-au-Prince, dove si erano nascosti. "La polizia ha lanciato un'operazione e ha arrestato 11 sospettati", dice la nota dell'ambasciata taiwanese, aggiungendo di aver dato "senza esitazione" il via libera alla richiesta della polizia di intervenire nel perimetro dell'ambasciata.

La procura di Port-au-Prince ha convocato i responsabili della sicurezza del presidente, per fare chiarezza sull'apparente facilità con la quale i killer hanno potuto raggiungere e uccidere il capo di Stato haitiano. Lo ha annunciato il procuratore capo della capitale. "Ho conferito alla Direzione Centrale della Polizia Giudiziaria (Dcpj) delega di poteri per ascoltare tutti gli agenti di sicurezza vicini al presidente Jovenel Moise", ha dichiarato Me Bed-Ford Claude, commissario del governo di Port-au-Prince. I due responsabili della sicurezza saranno ascoltati il 13 e il 14 luglio.