Uk, la figlia di Boris Johnson colpita dal Covid a 6 settimane di vita

Impegnato a cercare di rintuzzare le minacce contro la sua leadership in casa Tory in seguito ai contraccolpi del cosiddetto scandalo Partygate, il premier britannico Boris Johnson ha dovuto affrontare in questi giorni con la terza moglie Carrie anche momenti di angoscia familiare. Almeno stando a una gola profonda citata dal Daily Mail, che ha rivelato di un "brutto" contagio da Covid diagnosticato di recente alla piccola Romy, ultima nata in casa Johnson, che ha appena sei settimane di vita, aggiungendo peraltro che il peggio sembra essere ora passato.