Covid, Uk: Johnson annuncia la revoca del Green Pass

"Grazie ai fantastici progressi con il Covid , possiamo allentare le misure". Lo ha annunciato Boris Johnson alla Camera dei Comuni, dopo il Question Time, confermando l'intenzione di allentare le restrizioni contro il Covid -19 a partire dal 26 gennaio. In particolare, il primo ministro britannico ha detto che verrà a breve formalizzata la decisione di revocare la raccomandazione del lavoro da casa, il Green Pass vaccinale britannico e l'obbligo di mascherine ovunque, fra le misure del "piano B" adottato contro la variante Omicron del coronavirus. Durante il dibattito alla Camera dei Comuni, Johnson ha spiegato che il ritorno al "piano A" è conseguente al calo di contagi registrato grazie al record di somministrazioni di terze dosi di vaccino anti-Covid. Mossa che potrebbe sembrare anche un modo per cercare di soffocare le critiche che continuano a piovere sulla questione "partygate". ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

Johnson: "L'emergenza Covid sta entrando in una fase endemica"



L'emergenza Covid sta "entrando in una fase endemica" nel Regno Unito, ha riferito il primo ministro, sottolineando che stando al parere dei consulenti scientifici il Paese sembra aver superato "il picco" dei contagi Omicron a livello nazionale.

In risposta, il leader dell'opposizione laburista Keir Starmer ha chiesto al premier di rendere pubblico il parere scientifico a cui ha fatto riferimento, per sgomberare il sospetto che si tratti di una manovra finalizzata a "salvare" la poltrona del premier, prima che "a garantire la sicurezza" dei cittadini britannici.

Ma il capo del governo ha rivendicato questa decisione come frutto delle politiche del suo gabinetto, che ha difeso complessivamente come "giuste" sulle questioni fondamentali della pandemia.



"Terza dose per oltre il 60% degli over 12"



Tornando al "successo" della campagna di somministrazione delle dosi booster, Johnson ha riferito che nel Regno Unito oltre il 60% degli over 12 e "oltre il 90%" degli ultrasessantenni ha ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid. Il primo ministro britannico ha inoltre elogiato la scelta di imporre un livello limitato di restrizioni contro la variante Omicron, rispetto "ad altri Paesi europei". Mossa che a suo parere avrebbe consentito all'isola di tornare sopra i livelli di Pil pre Covid, di far segnare il tasso di crescita economica "più alto del G7" in questi mesi e di risalire a massimi storici dei tassi occupazionali, in particolare "dell'occupazione giovanile". Johnson ha, inoltre, avvertito che nonostante i progressi nella lotta contro il Covid-19 serve ancora "cautela", e che le regole su isolamento e test rimarranno ancora in vigore, per cercare di alleggerire "la pressione" che tuttora gli ospedali devono sopportare. Infine, ha sottolineato che negli ultimi giorni si è registrata "una stabilizzazione dei ricoveri", con una diminuzione generalizzata degli ingressi nelle terapie intensive.