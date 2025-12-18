Attentato a Sydney, dal governo misure più severe contro l'hate speech

Il premier Anthony Albanese ha promesso iniziative contro "l'odio, la divisione e la radicalizzazione", dopo l'attentato a Bondi Beach durante le celebrazioni dell'Hanukkah, in cui sono morte 15 persone. "È chiaro che dobbiamo fare di più per combattere questo flagello malvagio, molto di più", ha detto

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha promesso iniziative contro "l'odio, la divisione e la radicalizzazione". La decisione arriva dopo l'attentato a Bondi Beach a Sydney durante le celebrazioni dell'Hanukkah, in cui sono morte 15 persone e altre 40 sono rimaste ferite. "È chiaro che dobbiamo fare di più per combattere questo flagello malvagio, molto di più", ha dichiarato Albanese in una conferenza stampa, promettendo di prendere di mira i predicatori estremisti e di revocare i visti alle persone che diffondono odio.