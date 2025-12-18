Attentato a Sydney, dal governo misure più severe contro l'hate speech

Offerte Sky
Attentato a Sydney, il governo annuncia misure più severe contro l'hate speech

Il premier Anthony Albanese ha promesso iniziative contro "l'odio, la divisione e la radicalizzazione", dopo l'attentato a Bondi Beach durante le celebrazioni dell'Hanukkah, in cui sono morte 15 persone. "È chiaro che dobbiamo fare di più per combattere questo flagello malvagio, molto di più", ha detto

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha promesso iniziative contro "l'odio, la divisione e la radicalizzazione". La decisione arriva dopo l'attentato a Bondi Beach a Sydney durante le celebrazioni dell'Hanukkah, in cui sono morte 15 persone e altre 40 sono rimaste ferite. "È chiaro che dobbiamo fare di più per combattere questo flagello malvagio, molto di più", ha dichiarato Albanese in una conferenza stampa, promettendo di prendere di mira i predicatori estremisti e di revocare i visti alle persone che diffondono odio.

La risposta del governo australiano

Come ha annunciato il premier Albanese, sarà quindi introdotto il reato di “hate speech aggravato”, che punirà chi promuove violenza razzista. Mentre l'incitazione alla violenza sarà considerata un'aggravante. Verrà inoltre istituita una task force per prevenire e contrastare l'antisemitismo nel sistema educativo del Paese.

