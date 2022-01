Kazakistan, le forze guidate dalla Russia iniziano ritiro

Le truppe dell'Organizzazione del Trattato della Sicurezza Collettiva (Csto), alleanza militare che comprende la Russia e cinque repubbliche ex sovietiche, hanno iniziato il ritiro dal Kazakistan, dove erano state chiamate dal presidente Kassym-Jomart Tokayev per sedare i violenti disordini innescati dal brusco rincaro del carburante.

Missione compiuta

"Le unità delle forze di pace collettive dell'Organizzazione hanno compiuto la loro missione nella Repubblica del Kazakistan e stanno iniziando a preparare le loro attrezzature e i loro beni perché vengano caricati sugli aeroplani delle Forze Aerospaziali Russe", si legge nel comunicato del ministero della Difesa russo, "il ritorno delle forze di pace nei loro Paesi verrà organizzato in collaborazione con i kazaki". Il livello d’allerta nazionale rimane alto nella città di Almatay, nella sua provincia e nella provincia di Zhambly. "Attualmente la situazione si è stabilizzata in 14 regioni del Kazakistan, per questa ragione, il quartier generale operativo per la lotta al terrorismo notifica che l'operazione si è conclusa", ha dichiarato il comitato di sicurezza nazionale, precisando che invece nelle tre regioni indicate "il livello di minaccia rimane rosso".