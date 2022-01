Usa, Mike Pompeo perde 41 kg con una dieta fai da te ed è polemica

La ricetta di Pompeo

“Ho iniziato a fare esercizio fisico non quotidianamente ma quasi ogni giorno e mangiando in modo giusto. Così il peso ha cominciato ad andare via - ha detto l'ex segretario di Stato, che nel giugno del 2021 sfiorava i 136 kg (300 libbre). "Il giorno dopo - ha continuato - mi sono alzato e ho detto a mia moglie, 'Susan, oggi è il giorno'. Ho investito in una piccola palestra a casa con pesi e un'ellittica. Ho cercato di fare esercizio per cinque, sei volte a settimana per circa una mezz'ora. Non avevo alcun trainer, nessun dietologo, ero solo io" ha concluso aggiungendo di aver cambiato drasticamente le sue abitudini alimentari