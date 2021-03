Usa Weekly News, Biden guarda (già) al 2024 e Trump torna “social”

5/14

Back (like he never left) - La sua candidatura alle elezioni del 2024 non è ancora certa. Quel che è sicuro, però, è che Donald Trump tra pochi mesi tornerà social. O meglio: su un social media, creato appositamente su di lui e per lui. Parola di Jason Miller, consigliere e portavoce di lunga data del Tycoon: a Howard Kurtz di Fox News, Miller ha dichiarato che The Donald “tornerà sui social media probabilmente tra due o tre mesi”, con “una sua piattaforma” che attirerà “decine di milioni” di nuovi utenti