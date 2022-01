Usa, Trump cancella la conferenza stampa del 6 gennaio

Donald Trump ha cancellato l’attesa conferenza stampa che era in programma il 6 gennaio, il giorno del primo anniversario dell'assalto al Congresso. "Parlerò di molti temi importanti nel mio comizio di sabato 15 gennaio in Arizona", ha affermato l'ex presidente. "Alla luce della faziosità e della disonestà della commissione d'inchiesta sul 6 gennaio, cancello la conferenza stampa in programma a Mar-a-Lago giovedì", afferma Trump attaccando i democratici e le fake news. "È ormai chiaro a tutti che i media non riporteranno il fatto che Nancy Pelosi ha negato la richiesta per la Guardia Nazionale o per l'esercito a Capitol Hill", mette in evidenza l'ex presidente. Il 6 gennaio invece Biden e la vicepresidente Kamala Harris, in piena crisi di popolarità, parteciperanno a una cerimonia per ricordare le vittime di quel giorno di un anno fa, cinque in tutto, a cui vanno aggiunti almeno altri cinque poliziotti morti suicidi a distanza di settimane, di mesi. Poliziotti lasciati quel giorno da soli a contrastare i rivoltosi e che non hanno sostenuto il peso dell'orrore vissuto.