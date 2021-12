Biden: "Prevedo di candidarmi in 2024, soprattutto se corre Trump"

Si profila un replay della sfida del 2020 per la Casa Bianca. Ma allo stesso tempo, l'attuale presidente si è congratulato con la precedente amministrazione per il lavoro fatto per arrivare al vaccino. Il tycoon: "Sorpreso dall'elogio" Condividi

"Se sarò in buona salute, come lo sono ora, correrò" per le elezioni del 2024. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden in una intervista all’Abc. Biden alla domanda su un suo possibile secondo mandato, ha risposto in maniera affermativa specificando che la possibilità di una sua candidatura aumenterebbe nel caso in cui Donald Trump scendesse in campo. Biden, dunque, non esclude il replay della sfida che lo vide vincere poco più di un anno fa, nel novembre 2020.

Biden: "Usa tra primi ad avere vaccino grazie a precedente amministrazione"

leggi anche Covid Usa, Omicron dilaga. Biden: "Niente panico, non è come nel 2020" Proprio in questi giorni - fatto assolutamente raro - il presidente degli States si è complimentato con Trump, nel discorso dalla Casa Bianca sugli sforzi dell’amministrazione per far fronte alla variante Omicron e all’emergenza Covid. Biden ha riconosciuto il lavoro fatto dalla precedente amministrazione per arrivare al vaccino e portato a esempio il tycoon che ha appena fatto la terza dose: “Grazie alla precedente amministrazione e alla nostra comunità scientifica, l'America è stato uno dei primi Paesi ad avere il vaccino". E poi ancora: "Io ho fatto il richiamo non appena le dosi erano disponibili, e proprio l'altro giorno anche l’ex presidente Trump ha annunciato di aver fatto il richiamo: probabilmente è una delle poche cose su cui io e lui siamo d'accordo".