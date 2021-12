Usa Weekly News, Biden in Kentucky e South Carolina: "Mai arrendersi!"

8/17 Twitter Rockettes

Rockettes done for the season – Uno degli show più spettacolari di Broadway, “The Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes”, si ferma a causa dell’aumento dei contagi da Omicron. In un comunicato stampa la compagnia si impegna a restituire il costo del biglietto a chi l’aveva già comprato e guarda con fiducia al 2022, scrivendo: “we look forward to welcoming fans back to Radio City Music Hall in 2022”