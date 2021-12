Siria, attacco aereo israeliano contro il porto di Latakia

"Verso le 3:20 del mattino, il nemico israeliano ha effettuato un attacco aereo con diversi missili in direzione del Mediterraneo prendendo di mira il parco container nel porto di Latakia", ha comunicato l'agenzia di stampa siriana SANA citando fonti militari. Sarebbe il secondo in questo mese contro un'installazione strategica del Paese

Ha provocato gravi danni agli edifici e un violento incendio, l’attacco avvenuto nella notte contro il porto di Latakia. Le autorità siriane hanno denunciato l’accaduto: secondo quanto riportato dall'agenzia Sana, che cita fonti militari siriane, "verso le 3:21 del mattino, il nemico israeliano ha effettuato un attacco aereo con diversi missili in direzione del Mediterraneo prendendo di mira il parco container nel porto di Latakia" ( SPECIALE SIRIA ).

Ospedale e edifici danneggiati

Il comandante dei vigili del fuoco di Latakia, Muhamad Jaafar, ha specificato che sono rimasti danneggiati un ospedale ed diversi edifici e negozi che si trovano nella zona del porto. Diverse squadre di vigili del fuoco sono state impegnate a spegnere l'incendio divampato in un container con materiale infiammabile. Non ci sono per il momento notizie di vittime.