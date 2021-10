L'immagine simbolo del dramma siriano vince il “Siena photo awards 2021"

Un bimbo siriano di 5 anni, nato senza braccia e gambe, immortalato mentre sorride con il padre, mutilato di una gamba. Questa l’immagine che commuove il mondo e che porta a non dimenticare quanto è accaduto e quanto sta accadendo in Siria.

Il bambino ritratto si chiama Mustafa ed è proprio sua madre a commentare e a spiegare: "Quella foto è arrivata al mondo. Abbiamo cercato per anni di farci sentire per aiutare mio figlio con i trattamenti, faremmo di tutto per dargli una vita migliore", ha detto al Washington Post la signora Zeinab spiegando che la malformazione del figlio è conseguenza dell'assunzione di farmaci da parte della madre, colpita da gas nervino.

Le reazioni

Ad intervenire è Andrea Iacomini portavoce Unicef Italia : "E' doloroso dover ancora una volta commentare una foto su una tragedia che non è finita: la guerra in Siria. Quello scatto sta facendo il giro del mondo, ma speriamo di non trovarci di fronte all'ennesima prova di indignazione a intermittenza come quella drammatica di Aylan. Speriamo che questa foto svegli le coscienze dei leader mondiali". Iacomini poi aggiunge: "Il dramma nel dramma sono i bambini con gravi disabilità, che rappresentano la parte più debole nei conflitti”.