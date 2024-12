Elon Musk da record, è il primo a valere più di 400 miliardi

La nomina di Donald Trump

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, tra l'altro, ha nominato lo stesso Elon Musk alla guida del Dipartimento per l’Efficienza governativa dopo aver vinto le elezioni presidenziali di novembre. Già, ancor prima del voto, il miliardario sudafricano aveva fatto capire le sue intenzioni: “La spesa pubblica viene finanziata con le tasse. E i vostri soldi vengono sprecati. Il Dipartimento per l’Efficienza del governo risolverà il problema”. A capo di questo Dipartimento, Musk ha detto di voler tagliare il bilancio federale degli Stati Uniti - che fa capo al Presidente e al Congresso - di circa due mila miliardi di dollari. Si tratta di circa un terzo dell’attuale bilancio di Washington. In ogni caso, alla guida del Dipartimento per l’Efficienza del governo non ci sarà soltanto Elon Musk. Al suo fianco ci sarà infatti Vivek Ramaswamy, che è stato candidato alle primarie repubblicane contro Trump per poi ritirarsi.