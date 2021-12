19/21 ©Ansa

COP26 (31 ottobre-12 novembre) - Altro appuntamento cruciale in cui al centro della discussione ci sono l’ambiente e il clima è la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti che si svolge a Glasgow, in Scozia. I 197 Paesi partecipanti, al termine dei lavori, raggiungono un accordo noto come il patto per il clima di Glasgow che mira alla riduzione delle emissioni, a limitare l’uso di carbone e al maggior sostegno ai Paesi in via di sviluppo. Diverse associazioni ambientaliste giudicano però deludente il risultato