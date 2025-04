Allineamento di quattro pianeti il 17 aprile, come vederlo in cielo

Venere, l'oggetto più brillante nel cielo dopo il Sole e la Luna, sorgerà più in alto degli altri pianeti. Il dorato Saturno sorgerà quasi tanto alto quanto Venere, ma apparirà significativamente più tenue. Un po' più vicino all'orizzonte, ci sarà l'elusivo Mercurio. Il 21 aprile, il pianeta raggiungerà la sua massima elongazione dal Sole, rendendo questo il momento migliore per osservare Mercurio. Nettuno, il pianeta più debole del sistema solare, sarà molto vicino a Mercurio.

Poco prima di Pasqua è in arrivo un evento astronomico singolare, il cosiddetto allineamento planetario, in cui i pianeti, nello stesso momento, si raggruppano in maniera molto vicina su un lato del Sole, se osservati dall'alto del sistema solare. Il 17 aprile, circa un'ora prima dell'alba, quattro pianeti — Venere, Saturno, Mercurio e Nettuno — si allineeranno nel cielo nella costellazione dei Pesci. Tre di loro (Venere, Saturno e Mercurio) saranno facilmente visibili ad occhio nudo. Per Nettuno, converrà procurarsi un binocolo o un piccolo telescopio. Questo allineamento sarà perfettamente visibile dall'Emisfero Sud! Da lì, i pianeti sorgeranno relativamente alti sopra l'orizzonte orientale mentre il cielo è ancora buio. Nell'Emisfero Nord, il cielo sarà ancora illuminato dalla luce solare, e solo Venere, il pianeta più luminoso, sarà facile da vedere.

Le date nel dettaglio

L'allineamento planetario di aprile sarà visibile, quindi, nelle mattine intorno al 17 aprile e le località a latitudini meridionali o più vicine all'equatore avranno migliori condizioni di osservazione man mano che i pianeti si alzeranno più in alto sull'orizzonte. Il 17 aprile 2025 è una data mediana basata su quando questo evento sarà ben visibile per la maggior parte delle località in tutto il mondo. La data perfetta per vedere l'allineamento può variare a seconda della propria posizione. Ecco un elenco di località in tutto il mondo e le date in cui i pianeti sono visti nel settore più piccolo del cielo durante questo allineamento:

Sydney: 15 aprile, settore del cielo di 7 gradi;

Atene: 17 aprile, settore del cielo di 4 gradi;

Pechino: 17 aprile, settore del cielo di 4 gradi;

Messico: 17 aprile, settore del cielo di 3 gradi;

New York: 17 aprile, settore del cielo di 4 gradi;

Abu Dhabi: 18 aprile, settore del cielo di 4 gradi;

Bombay: 18 aprile, settore del cielo di 3 gradi;

Hong Kong: 18 aprile, settore del cielo di 4 gradi;

Tokyo: 18 aprile, settore del cielo di 4 gradi.