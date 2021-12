Israele, al via studio su quarta dose del vaccino anti Covid su umani

Due notizie importanti riguardano il Paese dove partirà uno studio che potrebbe essere fondamentale per capire ulteriori elementi sui vaccini, mentre mercoledì arriveranno le prime dosi della pillola anti Covid Pfizer

Uno studio che potrebbe rivelarsi fondamentale per capire ulteriori elementi relativi ai vaccini anti Covid. E ancora una volta si guarda ad Israele, allo Sheba Medical Center a Tel Hashomer, dove prenderà il via lunedì 27 un progetto per capire l'efficacia di una quarta dose di vaccino.