Desmond Tutu, morto l’arcivescovo simbolo della lotta anti apartheid

Il reverendo anglicano aveva 90 anni. Vinse nel 1984 il premio Nobel per la Pace come simbolo della lotta nonviolenta contro il regime razzista e nel 1995 presiedette la Commissione per la Verità e la Riconciliazione che mise in luce la verità sulle atrocità commesse durante i decenni di repressione. Il presidente sudafricano Ramaphosa: “Profonda tristezza per la morte di una figura essenziale della storia del Paese” Condividi

È morto oggi, 26 dicembre, l'arcivescovo sudafricano Desmond Tutu, uno dei simboli della resistenza contro l'apartheid, oltre che promotore poi della riconciliazione. Lo ha comunicato la presidenza del Sudafrica. Tutu, 90 anni, arcivescovo anglicano, vinse nel 1984 il premio Nobel per la Pace come simbolo della lotta nonviolenta contro il regime razzista. Dopo la fine dell'apartheid, quando Nelson Mandela era stato eletto presidente del nuovo Sudafrica, Tutu ideò e presiedette la Commissione per la Verità e la Riconciliazione (Trc), creata nel 1995, che in un doloroso e drammatico processo di pacificazione fra le due parti della società sudafricana mise in luce la verità sulle atrocità commesse durante i decenni di repressione da parte dei bianchi. Il perdono fu accordato a chi, fra i responsabili delle atrocità, avesse pienamente confessato: una forma di riparazione morale anche nei confronti dei familiari delle vittime. Nell'annunciare la scomparsa del reverendo, il presidente Cyril Ramaphosa ha espresso, "a nome di tutti i sudafricani, profonda tristezza per la morte, avvenuta domenica, di una figura essenziale della storia" del Paese.

Gli studi e la carriera ecclesiatica leggi anche E' morto Frederik de Klerk, ultimo presidente bianco del Sudafrica Nato a Klerksdorp (Transvaal) il 7 ottobre 1931, Tutu si trasferisce con la famiglia a Johannesburg all'età di 12 anni. La famiglia non può permettersi di pagargli gli studi in medicina come lui vorrebbe, quindi segue le orme del padre nell’insegnamento. Studia al Pretoria Bantu Normal College dal 1951 al 1953 e insegna poi alla Johannesburg Bantu High School, dove rimane fino al 1957. Dà le dimissioni dopo l'approvazione del Bantu Education Act, protestando contro le misere prospettive educative dei sudafricani neri. Tutu continua i suoi studi, questa volta in teologia, e nel 1960 viene nominato pastore anglicano. Diventa cappellano dell'Università di Fort Hare, una culla di dissenso e una delle poche università di qualità per gli studenti neri nella parte meridionale del Sudafrica. In seguito Tutu lascia il suo incarico come cappellano e si sposta al King's College di Londra (1962–1966), dove prende il Bachelor e il Master in teologia. Ritornato in Sudafrica, dal 1967 al 1972 usa le sue lezioni per evidenziare le condizioni della popolazione di colore e scrive una lettera all’allora Primo Ministro Vorster nella quale descrive il Sudafrica come "un barile di polvere da sparo che poteva esplodere in qualsiasi momento". Nel 1975 viene nominato decano della Cattedrale di St. Mary a Johannesburg, prima persona di colore a ricevere tale incarico. Sposato con Leah Nomalizo Tutu dal 1955, la coppia ha avuto quattro figli: Trevor Thamsanqa, Theresa Thandeka, Naomi Nontombi e Mpho Andrea.

©Getty

La lotta contro l'apartheid e la Commissione per la verità e la riconciliazione approfondimento Dalla lotta all'apartheid al Nobel per la Pace, chi era Nelson Mandela Negli anni successivi Tutu appoggia il boicottaggio economico del suo Paese contro l’apartheid, e da segretario generale del Consiglio Sudafricano delle Chiese porta avanti il suo lavoro contro la segregazione razziale con il consenso di quasi tutte le chiese. Nel 1984 riceve il Premio Nobel per la pace per il suo "ruolo come figura unificante nella campagna per risolvere il problema dell'apartheid in Sudafrica". Due anni dopo Tutu diventa la prima persona di colore a guidare la Chiesa Anglicana in Sudafrica. Dopo la fine dell'apartheid, l’arcivescovo guida la Commissione per la verità e la riconciliazione, incarico per il quale viene insignito anche del Sydney Peace Prize nel 1999. Negli anni, Tutu insegna in molte università in Nordamerica e in Europa.