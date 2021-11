E' morto Frederik de Klerk, ultimo presidente bianco del Sudafrica

Aveva 85 anni, scarcerò Mandela e vinse con lui il Nobel per la Pace. E' stato l’uomo della fine dell’ apartheid in Africa

Il Sudafrica è in lutto per la morte di Frederik de Klerk, 85 anni, presidente dal 1989 al 1994, in coincidenza con la transizione del Paese verso la fine dell'apartheid. La sua figura viene spesso associata a quella dell'icona della lotta anti-apartheid Nelson Mandela, liberato proprio dal presidente de Klerk, oltre al fatto che entrambi ottennero insieme il premio Nobel per la pace.