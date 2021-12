2/10 ©Ansa

"Ventisette persone sono in arresto cardio-respiratorio", ha detto all'Afp un portavoce dei pompieri. Si tratta di un'espressione utilizzata in Giappone per parlare di decessi non ancora ufficialmente confermati da un medico. Una ventottesima persona sarebbe ferita

Giappone, uomo dà fuoco a casa di produzione di cartoni animati