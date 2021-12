1/12 ©Ansa

O.J. Simpson è un uomo libero, con tre mesi di anticipo grazie alla buona condotta riconosciutagli dalle autorità in Nevada. Condannato nel 2008 per un furto di cimeli sportivi (con minaccia armata), l'attore ed ex campione di football era finito prima in carcere e poi in libertà condizionata, regime dal quale è uscito il primo dicembre. Simpson dopo una grande carriera sportiva è stato al centro di diversi casi giudiziari, tra cui il celebre processo per la morte della ex moglie e di un amico, da cui è stato assolto

