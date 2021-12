Usa Weekly News, emergenza tornado e Ucraina: i dossier per Biden

13/21 Twitter POTUS

Zero emissions - Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo che prevede zero emissioni nette per il governo federale al 2050 e una riduzione del 65% al 2030. L’ordine esecutivo impone alle agenzie federali di acquistare soltanto veicoli a zero emissioni al 2035 e di ristrutturare i loro edifici in modo che arrivino a zero emissioni al 2045. Le agenzie dovranno comprare energia da fonti pulite e dimezzare le emissioni dagli edifici al 2032. Dal 2027 gli uffici federali potranno acquistare veicoli leggeri solo a zero emissioni