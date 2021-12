4/10 ©Ansa

Nel Regno Unito nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 1.239 nuovi casi di variante Omicron, quasi il doppio rispetto ai 633 del giorno prima: si tratta del più alto aumento giornaliero. Il numero totale di infettati dalla variante nel Paese sale a 3.137. La maggior parte di contagiati da Omicron è in Inghilterra (1.196 i nuovi, per un totale di 2.953). In Scozia sono 38 le nuove infezioni (159 in tutto), mentre non se ne contano di nuovi in Galles (15 gli attuali). In Irlanda del Nord sono 5 i nuovi casi (10 in totale)

