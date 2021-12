Gb, party pre-Natalizio a Downing Street, è bufera sul governo BoJo

Le polemiche

La settimana scorsa, prima del video, il Daily Mirror pubblica in prima pagina la notizia per cui, il 18 dicembre 2020, a Downing Street ci sarebbe stato un party dove non sarebbero state osservate le norme sul distanziamento. E qui è il problema perché quella presunta festa, se confermata, sarebbe avvenuta durante il terzo lockdown totale di Londra contro l'incubo Coronavirus. In un momento in cui, secondo le regole annunciate e imposte dallo stesso governo di Boris Johnson, i party erano assolutamente vietati, anche nei luoghi di lavoro mentre in casa o in altre abitazioni private potevano incontrarsi solo i familiari.

Da qui la polemica in cui sono intervenuti i portavoce di Johnson sottolineando in un primo momento che "tutte le regole e norme anti Covid erano state rispettate" e poi, ieri, che "non c'era stata nessuna festa".