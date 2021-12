Migranti, Papa Francesco visita i rifugiati fermi sull’isola di Lesbo

Il Pontefice è atterrato all'aeroporto di Mytilene per la sua seconda visita, dopo quella del 16 aprile 2016. Poi è arrivato in auto ai cancelli del Reception and Identification Centre e ha percorso a piedi il tragitto verso il tendone, salutando i profughi e accarezzando i bambini Condividi

Nella penultima giornata del suo viaggio a Cipro e in Grecia, Papa Francesco fa visita ai rifugiati fermi a Lesbo. Il Pontefice, proveniente da Atene, è atterrato sull’isola: si tratta della sua seconda visita, dopo quella del 16 aprile 2016. Francesco è arrivato in auto ai cancelli del Reception and Identification Centre, poi ha percorso a piedi il tragitto verso il tendone da cui parlerà ai rifugiati e che ospita circa 200 persone. Il Papa ha sorriso e salutato i presenti, fermandosi con loro e accarezzando i tantissimi bambini.

Papa Francesco all'isola di Lesbo leggi anche Papa Francesco in Grecia: "La morte va accolta, non somministrata" Bergoglio è atterrato all'aeroporto di Mytilene ed è stato accolto dalla presidente della Repubblica ellenica Ekaterini Sakellaropoulou e dall'ordinario della diocesi, l’arcivescovo Josif Printezis. Poi la visita al Reception and Identification Centre, l'area attrezzata per l'accoglienza dei rifugiati che ha sostituito il campo profughi di Moria, il più grande d'Europa fino al settembre 2020, quando è stato interamente distrutto da un incendio. Proprio a Moira, il Papa era stato 5 anni fa. Da allora i rifugiati sono stati nel frattempo in parte ricollocati o trasferiti in altre isole dell'Egeo.

Il programma leggi anche Papa a Cipro: "Sfide Chiesa e società chiamano a rinnovare fraternità" Il Papa è entrato dal cancello est del Reception and Identification Centre e si è diretto verso il luogo dove avviene l'incontro. Prima di salire sul palco, il saluto di alcune autorità. Sono presenti all'incontro circa 200 persone. Il cerimoniale prevede un canto iniziale, quindi il saluto del vescovo, la testimonianza di un rifugiato e quella di un volontario. Previsto quindi il discorso del Pontefice, cui segue la consegna di un dono dei bambini a Francesco. Dopo la recita dell'Angelus domenicale, il Papa si ferma con alcuni rifugiati e subito dopo visita le loro abitazioni.