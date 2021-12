Papa Francesco, viaggio a Cipro e in Grecia: le tappe e il programma

Il Santo Padre parte per il 35esimo viaggio del suo Pontificato, che farà salire a 55 i Paesi visitati da Bergoglio. Il Pontefice terrà 11 discorsi in 5 giorni. Tanti gli incontri e gli appuntamenti previsti in questa sua visita. Il ritorno a Roma avverrà lunedì 6 dicembre Condividi

Papa Francesco parte oggi per il viaggio che, fino al 6 dicembre, lo porterà prima Cipro e poi in Grecia, con tappa finale all'isola di Lesbo, da lui già visitata nell'aprile 2016. È il 35esimo viaggio del suo Pontificato, che farà salire a 55 i Paesi visitati da Bergoglio. La prima giornata prevede oggi a Cipro incontri con il clero cattolico e le autorità istituzionali. Stamane alle 11.00 avrà luogo la partenza - per la prima volta con Ita Airways dopo l'uscita di scena di Alitalia - da Fiumicino per Larnaca, dove il Papa atterrerà alle 15.00 locali, accolto all'aeroporto dalla presidente del Parlamento cipriota, Annita Demetriou. Trasferitosi nella capitale Nicosia, alle 16.00 Francesco incontrerà nella Cattedrale maronita di Nostra Signora delle Grazie i sacerdoti, religiosi e religiose, diaconi, catechisti, associazioni e movimenti ecclesiali. Alle 17.15, la cerimonia di benvenuto al Palazzo Presidenziale, seguita dalla visita di cortesia al presidente della Repubblica Nikos Anastasiades, e alle 18.00 dall'incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico. Quindi l'arrivo alla Nunziatura apostolica dove il Pontefice alloggerà in questo suo soggiorno nell'isola divisa: l'edificio è situato nella cosiddetta "terra di nessuno", zona controllata dalle Nazioni Unite, collocata lungo la "linea verde", tra le linee militari greco-cipriote e quelle turco-cipriote.

Le tappe del viaggio a Cipro leggi anche Il Papa celebrerà anche quest’anno la Messa di Natale in anticipo Bergoglio è il secondo Pontefice nei due Paesi: Benedetto XVI era già stato a Cipro nel 2010, Giovanni Paolo II aveva fatto tappa in Grecia nel 2001. Durante il viaggio sono previsti undici discorsi del Papa - tutti in italiano - in cinque giorni. Domani, nel secondo giorno, alle 8.30 è prevista la visita di cortesia a Chrysostomos II, arcivescovo ortodosso di Cipro, e alle 9.00 l'incontro con il Santo Sinodo presso la Cattedrale ortodossa a Nicosia. Alle 10.00 la messa per la comunità cattolica al 'Gsp Stadium' della capitale. Nel pomeriggio alle 16.00, la preghiera ecumenica con i migranti nella Chiesa parrocchiale di Santa Croce, sempre a Nicosia.