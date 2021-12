Papa Francesco a Cipro, incontro con l'arcivescovo ortodosso

Prosegue il viaggio di papa Francesco a Cipro. Lasciata la Nunziatura apostolica di Nicosia, il pontefice è arrivato all'Arcivescovado Ortodosso di Cipro per la visita di cortesia a Sua Beatitudine Chrysostomos II. Al suo arrivo è stato accolto all'ingresso principale del palazzo arcivescovile da un rappresentante del Santo Sinodo, la massima autorità della Chiesa ortodossa autocefala di Cipro. Dopo la presentazione delle rispettive delegazioni e l'incontro in privato con Chrysostomos II , e dopo aver firmato il Libro d'Onore, il pontefice si sposta nella Cattedrale Ortodossa per incontrare il Santo Sinodo. A seguire, Francesco si trasferirà, in auto, al GSP Stadium per la Santa Messa, alla quale parteciperà l'Assemblea degli Ordinari cattolici della Terra Santa (Aocts).