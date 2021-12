Austria, il cancelliere Schallenberg annuncia le dimissioni

"Non è mia intenzione e non era mio obiettivo assumere la funzione di leader del partito", ha detto Schallenberg in una dichiarazione scritta, sottolineando che, a suo parere, l'incarico di cancelliere e leader del partito "devono essere riuniti in una sola mano". Secondo la stampa austriaca, il ministro dell'Interno Karl Nehammer è il probabile successore di Kurz alla guida del partito. A quanto scrive il quotidiano "Kronen Zeitung", Nehammer potrebbe essere nominato cancelliere domani.

Si era insediato l’11 settembre

Schaellenberg si era insediato come cancelliere l'11 settembre, dopo che Kurz era stato costretto alle dimissioni in seguito all'apertura di una indagine per corruzione nei suoi confronti. Diplomatico di lungo corso, figlio di un ambasciatore, il 52enne Schallenberg era diventato ministro degli Esteri nel 2019 come indipendente ma era poi entrato a far parte dell'Oevp.