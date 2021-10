Sebastian Kurz, ascesa e caduta del giovane cancelliere austriaco

Con un serbatoio politico riempitosi particolarmente con la crisi dei migranti del 2015, quando Kurz chiuse la rotta balcanica ma, di fatto, ne aprì molte per la sua carriera di politico. Un pilastro, quello del blocco dell’immigrazione (chiese anche la chiusura della rotta del Mediterraneo) su cui ha concentrato la campagna elettorale del 2017 che, da rivelazione, lo trasformò nel nuovo che stava avanzando, capace di riportare i giovani alle urne. In grado di trasformare in poco tempo il Partito Popolare Austriaco, solo pochi mesi prima, cambiandone il colore: il nero che diventa azzurro, un comitato elettorale popolato da liceali e universitari.

Kurz non nuovo agli scandali

Austria, Kurz: “Non accoglieremo nessun afghano in fuga”

Un ragazzo della porta accanto non nuovo agli scandali. Già nel 2019 Kurz era riuscito a superare la crisi che aveva portato alla caduta del suo primo governo, facendosi rieleggere dopo l'“Ibiza-gate”, scandalo di corruzione che aveva travolto Heinz-Christian Strache, leader del partito di destra, con cui Kurz si era alleato dopo le elezioni del 2017. Il wunderwuzzi, però, ha continuato a mostrare ai conservatori europei come vincere le elezioni, mantenendo il pugno di ferro ma rimanendo sempre – seppur apparentemente – pacato e modesto. Ora emergono alcune crepe: la procura speciale per la lotta alla corruzione lo accusa di concussione, corruzione e abuso di fiducia. Nonostante tutto, resterà in Parlamento e alla guida dei Popolari austriaci. Come mago politico, ora, Sebastian Kurz è completamente disincantato. E, agli occhi di tutti, si mostra come un imperatore che - ad un esame più attento - non ha alcun vestito addosso.