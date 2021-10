Austria, cancelliere Kurz indagato per favoreggiamento corruzione

Perquisizioni negli uffici della Cancelleria e in quelli del Partito Popolare d'Austria (Oevp). Gli inquirenti erano alla ricerca di materiale su presunti casi di corruzione nella pubblicazione di annunci e sondaggi d'opinione sul quotidiano Osterreich da parte del partito

Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, è indagato per "favoreggiamento della corruzione". Lo riferisce l'edizione online del quotidiano Die Presse, aggiungendo che anche alcuni stretti collaboratori del cancelliere sarebbero indagati nell'ambito di una inchiesta sui sondaggi pubblicati da media di proprietà della famiglia Fellner.

Perquisizioni in Cancelleria e sede Partito Popolare

Questa mattina ci sono state perquisizioni negli uffici della Cancelleria e in quelli del Partito Popolare d'Austria (Oevp). Gli inquirenti erano alla ricerca di materiale su presunti casi di corruzione nella pubblicazione di annunci e sondaggi d'opinione sul quotidiano Osterreich da parte del partito. Il vice-segretario dell'Oevp, Gaby Schwarz ha denunciato le incursioni dei pm, definendole un pretesto per mettere in piedi "uno show". Schwarz ha affermato inoltre che "le accuse sono state fabbricate intorno a eventi che risalgono a cinque anni fa".