Usa, assolto un 18enne che uccise due manifestanti anti-razzisti

Kyle Rittenhouse era accusato di aver sparato con un fucile a due persone, poi decedute, e di averne ferita una terza durante le proteste nell'estate del 2020 a Kenosha, in Wisconsin. Il giovane aveva sostenuto di aver agito per legittima difesa

È stato assolto Kyle Rittenhouse, il 18enne accusato di aver ucciso con un fucile due persone e di averne ferita una terza durante le proteste contro il razzismo nell'estate del 2020 a Kenosha, in Wisconsin. La giuria lo ha dichiarato non colpevole per tutte le imputazioni.

Il giovane, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, ha sostenuto di aver agito per legittima difesa contro i manifestanti. Il verdetto era atteso da tre giorni in una città blindata per il timore di proteste.