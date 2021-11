Crisi migranti, tra Merkel e Lukashenko "intesa per colloqui Ue-Minsk"

Nel corso di una telefonata, secondo il servizio di stampa del presidente bielorusso "sono stati discussi i modi e le prospettive di risolvere il problema della migrazione al confine". La cancelliera tedesca uscente ha invece sottolineato la necessità di fornire assistenza umanitaria. Poi ha sentito anche il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, esprimendo solidarietà a Varsavia Condividi

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko e la cancelliera tedesca Angela Merkel, nel corso di una telefonata avvenuta ieri, hanno concordato di avviare dei colloqui tra Minsk e l'Ue sulla crisi dei migranti. "Durante la conversazione sono stati discussi diversi problemi, prima di tutto la situazione dei rifugiati sui confini bielorusso-polacco, bielorusso-lituano e bielorusso-lettone. I modi e le prospettive di risolvere il problema della migrazione per evitare l'escalation della situazione al confine sono stati discussi in dettaglio", ha riferito il servizio stampa del presidente bielorusso. Prove di intesa per risolvere una situazione critica, che vede opposte la Polonia, come porta d'ingresso in Europa e la Bielorussia sostenuta dalla Russia. Lukashenko è accusato dall'Ue e non solo di utilizzare i rifugiati per mettere in ginocchio il Vecchio Continente.



Agenzia bielorussa: "Trovata una intesa per risolvere la questione" Il presidente bielorusso e la cancelliera tedesca uscente hanno discusso il sostegno ai rifugiati attraverso la fornitura di aiuti umanitari. "Alexander Lukashenko e Angela Merkel hanno concordato ulteriori contatti per risolvere la situazione", ha osservato il servizio stampa. I dettagli sono stati riferiti dall'agenzia di stampa statale bielorussa Belta. I due hanno concordato "che la questione dovrebbe essere portata a livello bielorusso-Ue". Funzionari autorizzati dalle due parti "avvieranno immediatamente colloqui" per risolvere le questioni in sospeso, ha affermato l'agenzia Belta. "Le parti hanno parlato della situazione al confine della Bielorussia con i Paesi dell'Unione europea: hanno discusso a fondo la questione dei migranti e sono giunti ad una certa intesa su cosa fare dopo per risolvere le questioni in sospeso", ha aggiunto l'agenzia di stampa bielorussa.