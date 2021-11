Crisi migranti Polonia-Bielorussia. L’Ue cerca soluzioni

La crisi dei migranti al confine tra Bielorussia e Polonia continua a creare tensioni. Nella giornata di martedì, gas lacrimogeni e cannoni ad acqua sono stati usati per fermare le persone che tentavano di entrare in Polonia. Una situazione critica, che vede opposte Varsavia, come porta d'ingresso in Europa, e il regime di Minsk, sostenuto da Mosca. Una guerra ibrida, condotta da Alexander Lukashenko utilizzando i rifugiati, che l'Unione europea sta cercando di contenere a colpi di sanzioni e finanziando la Polonia con oltre 100 milioni di euro per la protezione delle sue frontiere.

L’Europa cerca una soluzione

Al contrario, dalle cancellerie europee è arrivata una nuova condanna al regime bielorusso, che "strumentalizza in modo inumano e spudorato i flussi migratori" per "destabilizzare" l'Unione europea, ha affermato il premier francese Jean Castex. Gli incidenti alla frontiera si sono verificati dopo la nuova stretta dell'Ue contro Minsk, con il varo del quinto pacchetto di sanzioni, ma anche di un nuovo tentativo di mediazione da parte della cancelliera tedesca Angela Merkel, che in un colloquio con Lukashenko ha chiesto assistenza umanitaria al confine. Il governo bielorusso sembra aver accolto l'appello, perché ha annunciato di voler accogliere tutti i migranti in un centro logistico vicino al valico di frontiera di Bruzgi, "fino a quando la questione non sarà risolta". Sono circa 4.000 i profughi che attualmente sono ammassati al confine, al gelo ed in condizioni sempre più precarie (almeno 11 persone, secondo le ong, sono morte su entrambi i lati finora). A Bruxelles, oltre alle sanzioni contro Minsk, si lavora anche per rafforzare gli strumenti a disposizione dei Paesi di confine, come la Polonia, per contenere l'emergenza flussi. Su questo fronte, la Commissione ha stabilito di destinare a Varsavia 114,5 milioni di euro del bilancio Ue per la gestione delle frontiere. Tali fondi "non dovranno essere usati per costruire i muri", ha spiegato il portavoce dell'esecutivo comunitario Eric Mamer, che però non ha escluso possano essere utilizzati per costruire "barriere fisiche".