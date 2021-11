Bielorussia, centinaia di migranti alla dogana. Ue estende sanzioni

Numerose persone in territorio bielorusso si sono concentrate alla frontiera con la Polonia, a Bruzgi, e tentano di attraversare il confine. La Nato: condanniamo strumentalizzazione regime Minsk. Intanto il Consiglio Ue, nella riunione dei ministri degli Esteri, ha autorizzato misure per colpire individui ed entità che organizzano o contribuiscono ad attività del regime di Lukashenko che facilitano l'attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'Ue Condividi

Centinaia di migranti in territorio bielorusso si sono concentrati alla frontiera con la Polonia, presso la dogana di Bruzgi, in quello che viene descritto come un tentativo di attraversare legalmente il confine. A fronteggiarli ci sono le forze di sicurezza polacche. Un elicottero sta monitorando dall'alto la situazione e vi sono un gran numero di mezzi sul versante polacco. Intanto, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un punto stampa con il ministro degli esteri dell'Ucraina Dmytro Kuleba, ha detto: "Condanniamo la strumentalizzazione da parte del regime di Lukashenko dei migranti vulnerabili, inclusi i bambini, con azioni ibride contro gli alleati”. Poi ha aggiunto: “Non c'è nessuna minaccia imminente di un attacco a nessun paese membro della Nato. Vediamo una situazione molto difficile" riguardo "all'Ucraina" e al "confine della Polonia e la Bielorussia" e "siamo solidali con i nostri alleati".

Via libera Ue a estensione regime sanzioni leggi anche Crisi migranti, Putin: “Russia non c’entra. Polonia contro valori Ue” Il Consiglio Ue nel mentre ha dato il via libera all'estensione del regime delle sanzioni nei confronti della Bielorussia. La decisione, presa nella riunione dei ministri degli Esteri Ue, permette a Bruxelles di colpire individui ed entità che organizzano o contribuiscono ad attività del regime di Lukashenko che facilitano l'attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'Ue. "Questa decisione riflette la determinazione dell'Unione europea a resistere alla strumentalizzazione dei migranti a fini politici. Stiamo respingendo questa pratica disumana e illegale. Al tempo stesso continuiamo a sottolineare l'inaccettabile repressione in atto da parte del regime contro la propria popolazione e noi risponderemo di conseguenza", ha detto l'Altro Rappresentante Ue per gli Affari Estyeri Josep Borrell.