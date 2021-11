Crisi migranti, Putin: “Russia non c’entra. Polonia contro valori Ue”

La Russia "non ha nulla a che fare" con la crisi dei migranti in corso sul confine tra Bielorussia e Polonia scoppiata nei giorni scorsi. Ad affermarlo è il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista tv. Secondo Putin le organizzazioni criminali che trafficano i migranti hanno sede "in Europa" ed è compito delle forze dell'ordine e dei servizi di sicurezza europei gestire il problema. Putin ha poi rivendicato la posizione già delineata dal ministero degli Esteri russo. "Non dobbiamo dimenticare da dove vengono le crisi legate ai migranti, la Bielorussia non è lo scopritore di questi problemi", ha detto Putin, sottolineando che "i problemi sono stati creati dai Paesi occidentali". "I problemi sono di natura politica, militare ed economica. Militare, perché tutti hanno partecipato alle operazioni in Iraq, per esempio, e ora ci sono molti curdi dall'Iraq. E hanno combattuto in Afghanistan per 20 anni, ora ci sono sempre più afghani". Ma ci sono anche "ragioni economiche". Nei Paesi petroliferi del Medio Oriente, la gente spesso vive peggio che con le prestazioni sociali in Europa, dice Putin.