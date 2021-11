Bielorussia spinge migranti al confine polacco: la risposta dell’Ue

La situazione è molto tesa sulla linea Minsk-Bruxelles. Ieri i media bielorussi hanno diffuso immagini in cui si vedono le guardie di frontiera scortare i migranti verso l’Europa. Si stima siano circa 3-4 mila le persone bloccate nelle immediate vicinanze della frontiera, senza poter attraversare né tornare indietro. Il sospetto è che Lukashenko stia usando i profughi come arma in una guerra ibrida contro l’Europa per rispondere alle sanzioni imposte. Reazioni da Ue e Nato Condividi

Sono oltre 500 i migranti scortati dalle guardie bielorusse di frontiera e schiacciati al confine con la Polonia: intrappolati in “una terra di nessuno”, tra foreste inospitali e temperature sotto lo zero. La situazione, già molto tesa sulla linea Minsk-Bruxelles, è peggiorata dopo che ieri sono circolate sui media le immagini di centinaia di profughi in marcia verso la frontiera polacca. Varsavia ha respinto il loro ingresso e si è detta pronta a difendere i propri confini. In totale sono circa 3-4 mila le persone che si trovano in Bielorussia, nelle immediate vicinanze della frontiera con la Polonia. L’Unione europea ha promesso una reazione "unita" ai tentativi di "destabilizzazione" da parte del regime bielorusso. Il sospetto è che Alexander Lukashenko stia usando i migranti come arma di destabilizzazione in una guerra ibrida contro l’Europa per reazione alle sanzioni imposte alla Bielorussia.

Il caso: 500 migranti “scortati” al confine con l’Ue leggi anche Polonia, ok del Parlamento al muro anti-migranti al confine bielorusso Sono stati i media di Minsk a mostrare una colonna di circa 500 profughi che venivano scortati dalle guardie di frontiera bielorusse lungo un'autostrada dalla città di confine di Bruzgi e verso una foresta che costeggia la regione polacca di Podlaskie. La maggior parte delle persone provengono dal Medio Oriente, sono famiglie e bambini che durante il cammino scandivano: "Vogliamo andare in Germania". Arrivati al confine con la Polonia una parte ha tentato di attraversare, ma ad attenderli c'era un imponente schieramento di polizia. Le autorità di Varsavia hanno fatto sapere di aver respinto il tentativo di ingresso illegale e hanno accusato Minsk di voler provocare "un incidente grave". Il ministro della Difesa Mariausz Blaszczak ha fatto sapere di poter contare su 12mila soldati schierati nella zona: "Siamo pronti a difendere la frontiera". Minsk ha negato le accuse di aver pianificato l’ondata migratoria, rinfacciando a Varsavia "un atteggiamento disumano e indifferenza nei confronti dei rifugiati".

La reazione dell’Ue leggi anche Ue, il discorso di von der Leyen sullo stato dell'Unione L’Unione conosce bene l'intransigenza del governo ultraconservatore polacco nei confronti dei migranti, tanto che ha respinto la richiesta di Varsavia di sostenere i costi di un muro al confine. Ma le istituzioni comunitarie sono consapevoli che bisogna fare fronte comune contro Minsk. Un portavoce della Commissione ha accusato il regime di Lukashenko di attuare un "tentativo disperato di sfruttare le persone per destabilizzare l'Ue e i valori che sosteniamo". La questione sarà affrontata "con urgenza" la settimana prossima dai ministri degli Esteri e non sono escluse nuove sanzioni nei confronti della Bielorussia. "Faccio appello agli Stati membri a estendere il regime di sanzioni nei confronti del regime bielorusso responsabile di questi attacchi ibridi", ha dichiarato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

L’avvertimento di Minsk: “Polonia eviti provocazioni al confine” leggi anche Tutti contro la Bielorussia, Ue blocca i voli alle compagnie aeree Il ministero della Difesa bielorusso ha respinto le accuse secondo cui Minsk starebbe coordinando l'ondata di migranti. "Il ministero della Difesa bielorusso ritiene infondate e non comprovate le accuse da parte polacca", si legge in un comunicato che accusa la Polonia di aumentare la tensione "deliberatamente". La Bielorussia mette in guarda la Polonia contro ogni "provocazione" al confine tra i due Paesi, dove si ammassano migliaia di migranti nella speranza di entrare in Ue. "Vogliamo anticipatamente mettere in guardia la parte polacca contro l'utilizzo di qualsiasi provocazione" contro la Bielorussia "per giustificare eventuali azioni bellicose illegali" contro i migranti.

L’appello della Germania: “Non possiamo farcela da soli” leggi anche Migranti, ministro tedesco: "In Germania 25% degli sbarcati in Italia" La Germania intanto ha esortato l'Unione europea ad "agire" per fermare il flusso di migranti che attraversano illegalmente la Polonia dalla Bielorussia. La Polonia quest'anno ha registrato oltre 23mila ingressi illegali di migranti da est, di cui quasi la metà a ottobre. Un segnale che la Bielorussia sta aumentato la pressione sull'Europa, come rappresaglia alle sanzioni. "La Polonia o la Germania non possono farcela da sole", ha detto al quotidiano Bild il ministro degli Interni Horst Seehofer. "Dobbiamo aiutare il governo polacco a proteggere il loro confine esterno. Questo sarebbe effettivamente il compito della Commissione europea. Ora li invito ad agire", ha detto.