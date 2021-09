Ue, il discorso di von der Leyen sullo stato dell'Unione

La presidente della Commissione europea al Parlamento europeo a Strasburgo per il suo secondo discorso sullo Stato dell'Unione 2021. Dall’emergenza Covid agli stanziamenti sul Recovery fund, ecco i temi. In basso per seguire la diretta Condividi:

L'emergenza Covid e i vaccini, i primi stanziamenti sul Recovery fund e gli obiettivi per il futuro. Ma anche il rispetto dello stato di diritto senza dimenticare le grandi emergenze internazionali, a partire dall'Afghanistan. Sono i temi che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affrontato nel suo secondo discorso sullo Stato dell'Unione 2021 al Parlamento europeo a Strasburgo questa mattina. "Se rifletto sull'anno passato e sullo Stato dell'Unione vedo una forte anima in tutto quello che facciamo”, ha detto la presidente Ursula von der Leyen. "Nella principale crisi sanitaria mondiale ci siamo uniti per garantire a tutti gli angoli d'Europa di avere dei vaccini salvavita e abbiamo proceduto con Next generation Eu e con il Green deal - aggiunge - Abbiamo agito come Europa unita e di questo possiamo essere fieri". In basso per seguire il discorso in diretta.

L’Ue unita contro il Covid “Un anno fa non ero in grado di dire se e quando avremo avuto un vaccino contro il Covid efficace”, ha ricordato von der Leyen. “Oggi l’Unione è leader mondiale con il 79% di popolaizone vaccinata. Oltre alle dosi garantite ai nostri Paesi membri abbiamo distribuito 700 milioni di dosi in 130 paesi: siamo l’unica regione del mondo ad averlo fatto”. "Ci siamo già impegnati a condividere 250 milioni di dosi" di vaccini anti-Covid con i Paesi più poveri, "annuncio oggi che la Commissione aggiungerà una nuova donazione di altri 200 milioni di dosi fino alla metà del prossimo anno".

Green pass, "successo europeo" "Il lavoro che dobbiamo fare verso una unione europea sanitaria è un grande passo avanti abbiamo dimostrato che quando agiamo insieme agiamo rapidamente". La presidente della Commissione ha ricordato l’efficacia dell’Unione, citando la certificazione verde europea. “Abbiamo mostrato che quando agiamo insieme agiamo velocemente: in meno di tre mesi abbiamo attivato lo strumento del green pass. Oggi abbiamo oltre 400 milioni di green pass scaricati in 42 paesi e in 4 continenti. Mentre il resto del mondo parlava l’Europa ha agito”.

“Il 2022 sarà l’anno europeo dei giovani” “C’è ancor molto dolore nella nostra società, ci sono cuori che non riusciremo a curare e un tempo che non potremo restituire ai nostri giovani”, ha detto von der Leyen. I nostri giovani danno significato all’empatia. Credono che abbiamo una responsabilità sul Pianeta. Hanno attesa per il futuro, quindi hanno anche cura. L’Europa sarà più forte se assomiglierà alla nostra prossima generazione”. Secondo la presidente durante il Covid sono stati chiesti “sacrifici enormi” ai giovani, dalla didattica a distanza alla privazione della socialità. “Per questo vogliamo proporre il 2022 come anno per i giovani”, ha affermato.

Afghanistan, "l'Ue ha responsabilità per evitare disastro umanitario" "Stiamo al fianco degli afghani. Dobbiamo fare di tutto per evitare il rischio di una grande carestia e di un disastro umanitario", ha affermato la presidente, ricordando le donne afghane e chiunque oggi è costretto a nascondersi. "Penso a quelle donne che oggi rischiano la loro vita, come le giudici che hanno mandato in carcere le persone che oggi le minacciano". Per questo ha annunciato von der Leyen "aumenteremo il nostro aiuto umanitario per l'Afghanistan di 100milioni di euro, parte di un nuovo pacchetto di sostegno per il Paese".

"È il momento di un nuovo patto sulla migrazione" "Fino a quando non troveremo un terreno di intesa sulle migrazioni i nostri detrattori continueranno ad attaccarci", ha messo in guardia von der Leyen. "Serve un nuovo patto per la migrazione e l’asilo, per gestire le nuove fattispecie che ci troviamo ad affrontare. Sappiamo che possiamo trovare un momento d’intesa: è arrivato il momento per creare una politica comune per la migrazione. Si tratta di una questione di fiducia". L'Unione sarà sempre all'altezza di proteggere i "più vulnerabili". Nonostante ci siano posizioni "solide e inamovibili" sull'immigrazione, "io credo che gli europei saranno d'accordo nel combattere l'immigrazione illegale" così come concorderanno nell'accogliere "chi ha bisogno e contribuisce alla nostra crescita". Solo con la fiducia nei valori comuni si può superare "l'ingiustizia e la disuguaglianza".

Nuove modalità per "difendere i confini esterni" "Lavoriamo con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg su una nuova dichiarazione congiunta che sarà presentata prima della fine dell'anno. Dobbiamo investire nella nostra partnership. Ma questa è solo una parte dell'equazione. Dobbiamo fare di più da soli" sulla difesa europea. "Quello che è successo in Bielorussia è inaccettabile. Dobbiamo parlare a chiare lettere: è un attacco ibrido per destabilizzare l’Unione e noi non lo tollereremo. Intendiamo creare nuove modalità per tutelare i nostri confini esterni" nel discorso delle modifiche alla convezione di Schengen

Divieto di vendita per i prodotti del lavoro forzato "Fare affari nel mondo è positivo, è un bene ed è necessario ma non può essere fatto a spese della dignità e delle libertà individuali. Sono circa 25 milioni di persone del mondo che vivono sotto la minaccia del lavoro forzato. Proporremo un divieto di vendita di questi prodotti. I diritti umani non sono in vendita, a nessun prezzo”, ha detto von der Leyen al Parlamento.