Von der Leyen elogia Bebe Vio, standing ovation al Parlamento europeo

Calorosa accoglienza per la campionessa italiana paralimpica Bebe Vio al Parlamento europeo. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il suo intervento in aula a Strasburgo ha elogiato la campionessa come "una leader, immagine della sua generazione, da cui trarre ispirazione" per la sua determinazione. "Ad aprile – ha ricordato von der Leyen - le avevano detto che rischiava di morire, poi è riuscita a vincere una medaglia olimpica". L’assemblea ha dedicato a Bebe Vio un lungo e caloroso applauso, con standing ovation, che l’atleta ha accolto visibilmente emozionata.