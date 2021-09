Afghanistan, 007 Usa: Al Qaeda può tornare in 12-24 mesi

Equilibri instabili e minacce concrete arrivano dall’Afghanistan riconquistato dai Talebani. Mentre notizie riportate dai media – la BBC in lingua Pastho – riferiscono di una violenta lite scoppiata sulla composizione del nuovo governo, all’interno del Palazzo presidenziale, tra il cofondatore del gruppo, il mullah Abdul Ghani Baradar e uno dei membri del gabinetto, Khalil ur-Rahman Haqqani, diventato ministro per i rifugiati e figura di spicco della Rete militante omonima, sono gli 007 americani a lanciare l’allarme per un concreto ritorno di Al Qaeda in Afghanistan.

I movimenti di Al Qaeda

“Stiamo già cominciando a vedere alcune indicazioni di potenziali movimenti di Al Qaeda in Afghanistan” – ha detto in conferenza stampa David Cohen, vicedirettore della Cia, la Central Intelligence americana nelle stesse ore in cui il Segretario di Stato tornava a parlare in audizione al Senato del ritiro delle truppe americane, un rientro in patria ancora una volta difeso da Anthony Blinken. Nello stesso contesto il Segretario di Stato aveva riferito: "I Talebani si sono impegnati ad impedire ai gruppi terroristici, inclusi Al Qaeda e Isis-K, di utilizzare l'Afghanistan come base per operazioni esterne che potrebbero minacciare gli Stati Uniti o i nostri alleati. Li riterremo responsabili di questo. Ciò non significa che faremo affidamento su di loro" – ha dichiarato Blinken, riferendo al Congresso sul caotico ritiro dall'Afghanistan.