Migranti, Bielorussia minaccia di bloccare gas verso Ue

Va avanti la crisi sul confine tra Bielorussia e Polonia, dove continuano a rimanere bloccati migliaia di migranti in arrivo dagli Stati balcanici. L’Unione europea accusa Minsk di utilizzarli deliberatamente come strumento politico per mettere sotto pressione l’Europa e minaccia l’imposizione di nuove sanzioni, tra cui la chiusura delle frontiere esterne. Il presidente bielorusso Lukashenko rilancia: “Forniamo calore all’Europa e loro parlano di chiudere la frontiera. E se interrompessimo l’erogazione di gas naturale?”, ha detto riferendosi al gasdotto Yamal-Europe, che dalla Russia porta il combustibile in Polonia e Germania.

“Non ci facciamo intimidire”, è stata la replica immediata del commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni. I Paesi Ue vanno avanti nella definizione di quelle che potrebbero essere le nuove sanzioni da imporre alla Bielorussia, che dovrebbero arrivare lunedì prossimo sul tavolo dei vari ministri degli Esteri. Secondo la portavoce della Commissione europea, Dana Spinant, Lukashenko “sa bene cosa sta facendo, sa bene che strumentalizza i migranti, che fa disinformazione e che mette pressione sulle frontiere dell'Unione". Per questo, ha ribadito, "lo strumento che utilizziamo già, e che estenderemo, sono le sanzioni". Al vaglio ci sono misure contro 29 enti e individui bielorussi, tra cui la compagnia aerea Belavia, accusata di portare i migranti in Bielorussia con lo scopo di ammassarli contro il confine dell’Unione. Sarebbe il secondo pacchetto di sanzioni che Bruxelles vara contro la Bielorussia, dopo quelle che hanno già colpito il Paese a seguito delle elezioni, secondo l’Ue “fraudolente”, che confermarono Lukashenko ormai due anni fa.

Russia e Turchia

La minaccia di bloccare il fornimento di gas, che andrebbe a peggiorare la carenza di materie prime in cui versa l’Unione, secondo la leader dell’opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya sarebbe solo sulla carta: “Sarebbe più dannoso per Lukashenko che per l’Ue”. Con Minsk si schiera invece il presidente russo Vladimir Putin. In una telefonata con la cancelliera tedesca uscente, Angela Merkel, il capo del Cremlino avrebbe invitato l’Unione a ripristinare i contatti con la Bielorussia invece che provare a isolarla dagli Stati membri. Estonia, Francia e Irlanda hanno richiesto una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza Onu per chiedere alla Russia chiarimenti su un possibile coinvolgimento di Mosca nello spingere i migranti verso le frontiere europee. Accuse smentite dal viceambasciatore russo all’Onu Dmitry Polyanskiy. Intanto, il ministro degli Affari esteri tedesco Heiko Maas ipotizza di applicare sanzioni non solo alla Bielorussia, ma anche ai Paesi di transito dei migranti, definiti “complici” delle attività di Lukashenko. Il riferimento è alla Turchia, contro cui anche il premier polacco Mateusz Morawiecki ha già puntato il dito. Accuse che, secondo il presidente turco Erdogan, sarebbero solo “menzogne”. "Dire che la crisi dei rifugiati ha origine dalla Turchia è vergognoso", ha detto, rivendicando il merito di ospitare 5 milioni di rifugiati.