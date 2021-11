Marine Le Pen: "Salvini e Meloni devono allearsi con noi in Europa"

A livello europeo occorre che le "rivalità vengano messe da parte" dice la leader di Rassemblement National. E annuncia di voler proporre in Francia un referendum sull'immigrazione Condividi

Giorgia Meloni e Matteo Salvini devono allearsi per "lavorare insieme in Europa", dove le forze sovraniste sono al lavoro per un nuovo gruppo. Ne è convinta Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National che, intervistata dal Corriere della Sera, dice: “Conosco Giorgia Meloni da molto tempo, da quando non aveva ancora la dimensione che ha preso oggi. Dunque, capisco bene che possa trovarsi in una forma di competizione, con Matteo. Ma dobbiamo riunirci, essere l’avanguardia della rifondazione europea. So che è così per Matteo, non so se è ancora così per Giorgia, ma bisogna che ognuno accetti di lavorare assieme in Europa".

"Mettere da parte rivalità a livello europeo" approfondimento Meloni: "Proroga stato d'emergenza e green pass non vanno d'accordo" Sul tema dell'alleanza tra Salvini e Meloni aggiunge: "Può essere complicato specie in Italia, si è assieme poi non lo si è più, ma a livello europeo occorre che queste rivalità vengano messe da parte". Le Pen commenta le posizioni diverse in Italia dei due partiti. Quello di Draghi "è un governo dove ci sono quasi tutti, tranne Giorgia Meloni. Comunque, Matteo Salvini ha spiegato già molte volte che la sua visione politica non si è adeguata a quella di Draghi, semplicemente sostiene il governo per il bene del Paese, e chi sono io per giudicare la politica interna italiana? Quel che so è che conosco Matteo Salvini da tempo e ho grande fiducia in lui. È un uomo onesto e leale con convinzioni sincere".