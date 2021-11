Vertice online Biden-Xi: “Evitiamo conflitti”. Ma tensione su Taiwan

Nel faccia a faccia virtuale è emersa la volontà di disgelo tra i due Paesi. Ma su Taiwan restano le divergenze. Il presidente americano ha messo in guardia il leader cinese da azioni unilaterali che cambino lo status quo e minino la pace nella regione. Dura la risposta: "Cercare l'indipendenza vuol dire giocare con il fuoco"

Rimangono alcune tensioni tra Cina e Usa, dopo l’atteso vertice virtuale tra Xi Jinping e Joe Biden. Da subito è emersa la volontà di disgelo, in un faccia a faccia durato circa tre ore e dai toni "franchi e schietti", come informano sia a Washington sia a Pechino. Ma su Taiwan restano le divergenze. Biden ha messo in guardia il presidente cinese da azioni unilaterali che cambino lo status quo e minino la pace e la stabilità nella regione. Dura la risposta di Xi, che ha ribadito la sacralità del principio di 'una sola Cina': "Cercare l'indipendenza di Taiwan vuol dire giocare con il fuoco", ha affermato. E ancora: "Se verrà superata la linea rossa, dovremo adottare misure decisive".