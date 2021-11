Covid, corte federale Usa sospende obbligo vaccino in aziende private

Una corte federale degli Stati Uniti ha sospeso l'obbligo di vaccino anti-Covid o di test nelle grandi aziende private. La decisione è arrivata dalla Corte d'appello del Quinto Circuito, composta da un giudice nominato da Ronald Reagan e da due scelti da Donald Trump: confermato, quindi, lo stop temporaneo deliberato la settimana scorsa. A varare la norma è stata l'amministrazione Biden, che ha quindi subito un duro colpo rispetto alla sua strategia per arginare la pandemia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ).

Interessati circa 84 milioni di lavoratori del settore privato

vedi anche

Covid, non solo Adobe: le scelte di altre aziende per i non vaccinati

Joe Biden aveva annunciato il provvedimento lo scorso settembre, con l'amministrazione che per imporre l'obbligo è ricorsa ai suoi poteri di emergenza. Nei giorni scorsi è stata fissata al 4 gennaio 2022 la scadenza entro la quale i lavoratori delle grandi aziende, quelle con 100 o più dipendenti, dovranno essere tutti completamente vaccinati. La misura interessa circa 84 milioni di lavoratori americani del settore privato. Secondo le linee guida, dal 4 gennaio i lavoratori delle grandi imprese che rifiutano di vaccinarsi dovranno sottoporsi a un test anti-Covid settimanale. L'obbligo di piena vaccinazione vale anche per tutti i dipendenti delle strutture sanitarie e ospedaliere e di quelli delle case di cura e di riposo. Biden aveva già imposto l'obbligo di vaccinazione a tutti i dipendenti federali e a quelli di tutte le aziende che lavorano come contractor col governo federale.