Covid, non solo Adobe: le scelte di altre aziende per i non vaccinati

La società californiana ha fatto sapere che i dipendenti statunitensi che entro l'8 dicembre non avranno ricevuto la loro dose di vaccino saranno lasciati a casa senza stipendio. Anche Ibm ha indicato lo stesso termine per concludere il ciclo vaccinale: chi non lo rispetta verrà messo in congedo non retribuito. Altre aziende, come Apple, optano per tamponi rapidi frequenti; altre ancora, come United Airlines, hanno avviato le procedure di licenziamento