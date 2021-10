Usa Weekly News, intesa con Draghi, incontro con Papa: il G20 di Biden

19/22 washingtonpost.com

“Questo è il decennio decisivo per le nostre vite per molti aspetti. È troppo tardi per invertire il cambiamento climatico ma non è troppo tardi per mitigarlo”, ha spiegato in una intervista al Washington Post Eric Garcetti, dopo che in settembre il consiglio comunale ha approvato la scadenza del 2035 per la riconversione energetica verde, un decennio prima della data fissata inizialmente