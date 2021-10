Giappone, principessa Mako si è sposata: ha rinunciato al titolo reale

La nipote primogenita dell'Imperatore Naruhito si è unita in matrimonio al 30enne Kei Komuro, dopo anni di rinvii e polemiche. Sposando un "semplice" borghese, Mako ha di fatto abbandonato la famiglia reale. La coppia andrà a vivere negli Stati Uniti

Mako si trasferirà negli Usa

L'annuncio delle nozze

L'agenzia della casa reale aveva presentato i documenti ufficiali la scorsa settimana per celebrare le nozze dei due giovani, entrambi 30enni, evitando così la celebrazione di una cerimonia solenne, a distanza di quattro anni dall'annuncio ufficiale della coppia. Dopo il matrimonio - ma non prima del prossimo mese - Mako andrà a vivere negli Stati Uniti, dove suo marito lavora per uno studio legale.