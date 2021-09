Giappone, la principessa Mako pronta a rinunciare a compenso governo

Sarebbe una decisione storica in Giappone. A definirla così i media nipponici in riferimento alla volontà della principessa Mako di non ricevere l'indennizzo governativo che le spetterebbe di diritto dopo il matrimonio. L'Agenzia della casa reale giapponese che non si è ancora pronunciata, sta valutando la proposta della principessa. Si tratterebbe della prima volta dal termine della Seconda guerra mondiale.