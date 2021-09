9/10 ©Ansa

In aprile Komuro, che sta attualmente seguendo un percorso di studi negli Stati Uniti per ottenere una specializzazione in legge, si era impegnato a restituire personalmente la somma di denaro prevista per poter sposare una componente della famiglia imperiale giapponese. Ma la principessa avrebbe invece scelto di rinunciare alla cerimonia imperiale e risolvere in questo modo la questione